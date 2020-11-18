Задержан подозреваемый в теракте в Бирмингеме в 1974 году

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Мужчина, подозреваемый в теракте в Бирмингеме в 1974 году, при котором погиб 21 человек, задержан.
Задержан подозреваемый в теракте в Бирмингеме в 1974 году
  • Reuters

Как сообщает Sky News, 65-летний мужчина был задержан контртеррористическим управлением в североирландском Белфасте.

Взрывы в Бирмингеме произошли в двух пабах 21 ноября 1974 года. В них погиб 21 человек, 220 получили ранения. Власти Великобритании обвинили в теракте ИРА, в стране прошли антиирландские погромы. 

Полицией были задержаны шестеро ирландцев, которых обвинили во взрыве, и всех в 1975 году приговорили к пожизненному лишению свободы. Однако спустя 16 лет дело было пересмотрено, всех шестерых оправдали, так было признано, что они оговорили себя под пытками.

Теракт в Бирмингеме был крупнейшим в истории Великобритании до июля 2005 года, когда в Лондонском метро произошли взрывы, в результате которых погибли 52 человека.

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