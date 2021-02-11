Байден оценил разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден сообщил, что его беседа с председателем КНР Си Цзиньпином длилась два часа, предупредил о необходимости для США ускориться в модернизации собственной инфраструктуры, чтобы не уступить Пекину.

«Прошлой ночью я целых два часа провёл на телефоне с Си Цзиньпином. Вы знаете этих людей так же хорошо, как я. Это был хороший диалог, я его хорошо знаю, мы провели много времени вместе, когда я был вице-президентом. Но если мы не пошевелимся, они съедят наш ланч», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что скорость развития Китая требует от США активизировать свои усилия в сфере модернизации собственной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Байден провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.