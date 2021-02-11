AstraZeneca планирует к осени начать производство вакцин от новых штаммов

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Британско-шведская компания AstraZeneca планирует к осени начать производство вакцин, которые были бы эффективны против новых штаммов коронавируса.
AstraZeneca планирует к осени начать производство вакцин от новых штаммов
  • Reuters

«В сотрудничестве с Оксфордским университетом AstraZeneca работает над тем, чтобы адаптировать вакцину к новым штаммам коронавируса в случае необходимости. Мы надеемся снизить количество времени, нужное для производства препарата в требуемом масштабе, до шести — девяти месяцев, используя клинические данные и оптимизируя уже налаженные цепочки поставок», — приводит ТАСС заявление компании.

Исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос отметил, что компания стремится начать весной клинические испытания вакцины, которая будет эффективна против новых штаммов коронавируса.

Ранее власти ЮАР решили временно остановить реализацию плана по вакцинации с помощью препарата от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало её низкую эффективность от южноафриканского штамма.

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