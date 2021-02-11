МИД России оценил контакты властей ФРГ с оппозицией Белоруссии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения о контактах германских властей с белорусской оппозицией.

Об этом Захарова заявила в ходе брифинга.

Она предостерегла от попыток внести раздор в отношения России и Белоруссии.

«Мы хотели бы просто предостеречь немецких контрагентов от попыток вмешательства и внесения раздора в союзнические российско-белорусские отношения как напрямую, так и чужими руками», — заявила она.

В январе сообщалось, что белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская выступит с приветствием на съезде немецкой правящей партии «Христианско-демократический союз» в онлайн-формате.