Тихановская выступит на съезде немецкой правящей партии ХДС

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская выступит с приветствием на съезде немецкой правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) 16 января в онлайн-формате, сообщает РИА Новости.

Кроме Тихановской, с приветственным словом к делегатам обратятся канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель баварской партии ХСС Маркус Зёдер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Европейской народной партии Дональд Туск.

Съезд ХДС пройдёт 15—16 января в онлайн-формате, делегаты изберут нового председателя партии.

Ранее Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии «не сдулись», они меняют свою форму.