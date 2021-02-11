В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Европе

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе.

Он сообщил, что, «несмотря на то что каждую неделю в Европейском регионе регистрируется более 1 млн случаев инфицирования, общая заболеваемость COVID-19 снижается в течение четырёх недель подряд, а в течение двух недель уменьшилось число новых смертей».

«Я должен повторить, что решения об отмене мер общественного здравоохранения и социальных мер должны подкрепляться данными, основанными на эпидемиологической оценке и возможностях системы здравоохранения. Критерии должны быть основаны на доказательствах, а не на наблюдениях за относительным прогрессом», — цитирует ТАСС Клюге.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.