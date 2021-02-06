В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в мире

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.

«Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения», — цитирует ТАСС ван Керкхове.

Она пояснила, что «это происходит за счёт целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи».

Эксперт сообщила, что «вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять».

«Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно», — добавила она.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.