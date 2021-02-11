Путин приветствовал выполнение Байденом обещания продлить ДСНВ
- РИА Новости
Как отметил глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза, Москва давно предлагала Вашингтону продлить СНВ-III.
«Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счёт. Мы приветствуем это решение», — сказал Путин.
Он предложил участникам встречи поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за ними в целом.
3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с американским посольством о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.