Путин приветствовал выполнение Байденом обещания продлить ДСНВ

Администрация президента США Джо Байдена выполнила предвыборное обещание и продлила Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Россия это приветствует, заявил российский лидер Владимир Путин.

Как отметил глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза, Москва давно предлагала Вашингтону продлить СНВ-III.

«Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счёт. Мы приветствуем это решение», — сказал Путин.

Он предложил участникам встречи поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за ними в целом.

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с американским посольством о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.