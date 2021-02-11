Рябков заявил, что США не прекращают попытки вмешиваться в дела России

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США не прекращают циничных попыток вмешиваться во внутренние дела России, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что США не прекращают попытки вмешиваться в дела России
  • Reuters

«Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела. Причём попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их, собственно, и проводят, эту политику формулируют и осуществляют», — сказал Рябков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что тема вмешательства США в дела России может получить развитие на официальном уровне.

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