Рябков заявил, что США не прекращают попытки вмешиваться в дела России

США не прекращают циничных попыток вмешиваться во внутренние дела России, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела. Причём попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их, собственно, и проводят, эту политику формулируют и осуществляют», — сказал Рябков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что тема вмешательства США в дела России может получить развитие на официальном уровне.