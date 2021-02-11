Кипр возобновит выдачу виз для россиян с 1 марта
«С 1 марта возобновляется выдача виз», — сообщил Димитриу.
По его словам, «это всё будет происходить в электронном виде и, соответственно, с 1 марта Кипр принимает туристов по новой категории стран, это подразумевает три категории стран».
Отмечается, что жителям стран из «красной» категории, куда входит Россия, потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до вылета и затем по прибытии в страну.
Страны «оранжевой» группы должны будут сдавать тест только перед вылетом, гражданам государств «зелёной» категории сдавать тесты ни для въезда, ни по прибытии не потребуется.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.