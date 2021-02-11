Кипр возобновит выдачу виз для россиян с 1 марта

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Кипр возобновит выдачу туристических виз для граждан России с 1 марта. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на атташе по туризму посольства Кипра в России, представителя Минтуризма республики Димитриса Димитриу.

«С 1 марта возобновляется выдача виз», — сообщил Димитриу.

По его словам, «это всё будет происходить в электронном виде и, соответственно, с 1 марта Кипр принимает туристов по новой категории стран, это подразумевает три категории стран».

Отмечается, что жителям стран из «красной» категории, куда входит Россия, потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до вылета и затем по прибытии в страну.

Страны «оранжевой» группы должны будут сдавать тест только перед вылетом, гражданам государств «зелёной» категории сдавать тесты ни для въезда, ни по прибытии не потребуется. 

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

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