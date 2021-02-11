WSJ: ВОЗ допускает появление COVID-19 ранее декабря 2019 года

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что коронавирус мог начать распространяться в Китае до декабря 2019 года, когда было официально объявлено о начале вспышки. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов.
WSJ: ВОЗ допускает появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
  • Reuters
  • © Aly Song

По их словам, около 90 человек двумя месяцами ранее были госпитализированы в центральной части КНР со схожими симптомами.

Сообщается, что китайские медики провели тесты на антитела примерно у двух третей этих пациентов, но, по их словам, не обнаружили следов инфицирования. Посетившие страну эксперты ВОЗ, в свою очередь, считают, что содержание антител могло снизиться до таких уровней, которые невозможно выявить.

Глава международной группы Питер Бен Эмбарек призвал продолжать исследования и провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй.

Ранее в ВОЗ назвали маловероятной гипотезу о появлении коронавирусной инфекции из-за лабораторного инцидента.

Международная группа экспертов с 14 января почти месяц находилась в Китае. 

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