WSJ: ВОЗ допускает появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
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По их словам, около 90 человек двумя месяцами ранее были госпитализированы в центральной части КНР со схожими симптомами.
Сообщается, что китайские медики провели тесты на антитела примерно у двух третей этих пациентов, но, по их словам, не обнаружили следов инфицирования. Посетившие страну эксперты ВОЗ, в свою очередь, считают, что содержание антител могло снизиться до таких уровней, которые невозможно выявить.
Глава международной группы Питер Бен Эмбарек призвал продолжать исследования и провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй.
Ранее в ВОЗ назвали маловероятной гипотезу о появлении коронавирусной инфекции из-за лабораторного инцидента.
Международная группа экспертов с 14 января почти месяц находилась в Китае.