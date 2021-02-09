В ВОЗ оценили гипотезу о появлении COVID-19 из-за лабораторного ЧП

Глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухани Питер Бен Эмбарек прокомментировал гипотезу о появлении коронавирусной инфекции COVID-19 из-за лабораторного инцидента.

По его словам, данная гипотеза является «крайне маловероятной».

«Результаты наших исследований указывают на то, что гипотеза о лабораторном инциденте является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей», — цитирует его ТАСС.

Как отметил представитель ВОЗ, в связи с этим данная гипотетическая версия не будет использоваться в дальнейшей работе миссии при изучении того, откуда произошёл вирус.

Ранее сообщалось, что группа специалистов ВОЗ, которая прибыла в Ухань для исследования происхождения COVID-19, посетит Уханьский институт вирусологии.