В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
- Reuters
По данным организации, к настоящему моменту в мире зафиксировали 106 555 206 пациентов с COVID-19.
Отмечается, что число скончавшихся больных с коронавирусом достигло 2 333 446.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.