В Турции рассказали о ситуации с коронавирусом
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«В последние две недели мы наблюдаем рост случаев коронавируса в стране. Новые меры не рассматриваются, на данном этапе мы придерживаемся необходимости продолжать существующие. Мы рекомендуем не спешить со смягчением мер», — цитирует РИА Новости Коджу.
Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что коронавирус был выявлен в 2020 году у 438 из более 1,5 млн россиян, отдохнувших в турецких провинциях Анталья и Мугла.