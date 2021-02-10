В Турции рассказали о ситуации с коронавирусом

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

«В последние две недели мы наблюдаем рост случаев коронавируса в стране. Новые меры не рассматриваются, на данном этапе мы придерживаемся необходимости продолжать существующие. Мы рекомендуем не спешить со смягчением мер», — цитирует РИА Новости Коджу.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что коронавирус был выявлен в 2020 году у 438 из более 1,5 млн россиян, отдохнувших в турецких провинциях Анталья и Мугла.