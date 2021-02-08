Посол России рассказал о числе заболевших россиян на курортах Турции

Коронавирус был выявлен в 2020 году у 438 из более 1,5 млн россиян, отдохнувших в турецких провинциях Анталья и Мугла, заявил в интервью РИА Новости посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

«Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы всё-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехало более 2 млн россиян», — цитирует агентство Ерхова.

Он отметил, что в условиях пандемии местными властями был разработан целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов.

«И, как бы то ни было, получается, что на более чем 1,5 млн российских туристов в провинциях Анталья и Мугла было выявлено всего 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, летальных исходов — 11», — добавил российский посол.

По его словам, принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что британский штамм коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в 17 турецких городах.