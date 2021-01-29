Британский штамм коронавируса выявили в 17 городах Турции
- РИА Новости
«Число граждан в нашей стране, у которых был выявлен мутировавший вирус, возросло до 128. Британский вариант был зарегистрирован в 17 городах», — написал он в Twitter.
Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2021
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что британский штамм коронавируса выявлен в 70 странах мира.