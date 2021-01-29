Британский штамм коронавируса выявили в 17 городах Турции

Британский штамм коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в 17 городах Турции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Число граждан в нашей стране, у которых был выявлен мутировавший вирус, возросло до 128. Британский вариант был зарегистрирован в 17 городах», — написал он в Twitter.

Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2021

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что британский штамм коронавируса выявлен в 70 странах мира.