Британский штамм коронавируса выявили в 17 городах Турции

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Британский штамм коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в 17 городах Турции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Британский штамм коронавируса выявили в 17 городах Турции
  • РИА Новости

«Число граждан в нашей стране, у которых был выявлен мутировавший вирус, возросло до 128. Британский вариант был зарегистрирован в 17 городах», — написал он в Twitter.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что британский штамм коронавируса выявлен в 70 странах мира

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