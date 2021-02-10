ЕС намерен координировать политику в отношении России вместе с США и Британией

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз намерен вместе с США и Великобританией координировать политику в отношении России.

«У нас есть серьёзные разногласия с Россией… Мы не напуганы Россией. Мы надеемся, что вместе с США и Великобританией сможем координировать и сотрудничать (по политике в отношении России. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление Мишель сделал в ходе видеоконференции, организованной Атлантическим советом.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выступает против разрушения всех мостов в отношениях с Россией.