Зампостпреда России при ООН оценил отношения с США

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая в телемосте с участниками X Международной молодёжной модели ООН Дипломатической академии МИД, оценил отношения Москвы с Вашингтоном.
Зампостпреда России при ООН оценил отношения с США
  • Reuters

«Джо Байден уже по многим вопросам высказался, но в том, что касается России, честно говоря, иллюзий особых нет», — цитирует ТАСС Полянского.

Он отметил, что «направленность американской внешней политики остаётся на сдерживание России и Китая, Россия воспринимается в качестве противника, иногда и врага».

«От русофобии и сдерживания России отойти им будет сложно. Люди, которые находятся в команде (Байдена), нам известны, и иллюзий в отношении них никаких нет», — заявил Полянский.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к переговорам по вопросам стратегической стабильности с новой американской администрацией во главе с президентом Джо Байденом.

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