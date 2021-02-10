В ЕК рассказали о поставках вакцины от COVID-19 на Украину

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Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, какой объём и каких именно вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 Европейский союз предоставит Украине.
В ЕК рассказали о поставках вакцины от COVID-19 на Украину
  • Reuters

Как пишет ТАСС, он отметил, что на Украину поставят 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине текущего года.

«Мы также рассматриваем вариант предоставления вакцин Украине. В рамках программы COVAX Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

1 февраля заместитель главы украинского Минздрава по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что первую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX доставят на Украину через две недели.

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