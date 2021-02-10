В Кремле прокомментировали заявления Борреля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и ЕС, а также высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его визита в Москву.

«Мы действительно очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать: действительно, переговоры в Москве были гораздо более содержательными, чем только одна тема (ситуация с Навальным. — RT), которая была упомянута», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле согласны с высказываниями Борреля о том, что отношения России и ЕС ухудшились в том числе в связи с ситуацией на Украине.

«Это действительно так, именно эти ситуации привели к ухудшению отношений, именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту, собственно, в сердце Европы. И именно поэтому у нас ухудшились отношения», — сказал Песков.

Он добавил, что «именно поэтому европейцы перешли к практике двойных стандартов».

«И к нашему сожалению, именно тогда Брюссель пошёл по пути свёртывания диалога с нашей страной практически во всех областях. Мы неоднократно говорили о том, что мы в этой связи глубоко сожалеем и что мы ищем пути нормализации наших отношений», — заявил Песков.

По его словам, именно об этом шла речь и на переговорах в Москве. Также говорилось о том, что «несмотря на чрезмерный потенциал проблемный в наших отношениях, всё-таки должно быть место для диалога».

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Россия находятся на «историческом перекрёстке» в вопросе взаимоотношений.