Американист оценил возможность объявления импичмента Трампу

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Анастасия Румянцева
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сенат конгресса США назвал конституционным процесс импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа.
Американист оценил возможность объявления импичмента Трампу
  • Reuters

Он подчеркнул, что признание конституционным процесса импичмента сейчас является техническим.

«Мы видим, что американская политическая система стала абсолютно непредсказуемой, однако думаю, что на реализацию импичмента с конечным итогом обвинения президента, который не у власти, шансов, скорее всего, нет», — рассказал Ярыгин.

По словам американиста, обе партии на самом деле решают вопрос не столько Трампа, сколько восстановления единства в своих рядах.

«Демократы внутри себя пытаются восстановить единство, не допустить крена влево, а республиканцы пытаются воссоздать свою партию как единое целое… Демократам нужно вырвать как минимум 17 республиканцев-сенаторов из лона Республиканской партии, чтобы они поддержали импичмент. Есть, действительно, те, которые сейчас выступают с демократами, однако это не означает, что Республиканская партия сдала позиции», — пояснил эксперт.

Он отметил, что технически они приступили к рассмотрению вопроса, но, по мнению специалиста, сам по себе прецедент импичмента президента, который уже не находится в должности, достаточно опасен для любой партии в будущем.

«Прецедент, который сейчас может быть создан, сам по себе он достаточно опасен для системы государственных институтов, такого раньше никогда не было, и никто не знает, к чему приведёт. Даже сам феномен рассмотрения импичмента. Я думаю, что он завершится оправданием Дональда Трампа», — заключил Ярыгин.

Ранее сообщалось, что сенат конгресса США назвал конституционным процесс импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа. 

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