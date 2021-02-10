Американист оценил возможность объявления импичмента Трампу

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сенат конгресса США назвал конституционным процесс импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что признание конституционным процесса импичмента сейчас является техническим.

«Мы видим, что американская политическая система стала абсолютно непредсказуемой, однако думаю, что на реализацию импичмента с конечным итогом обвинения президента, который не у власти, шансов, скорее всего, нет», — рассказал Ярыгин.

По словам американиста, обе партии на самом деле решают вопрос не столько Трампа, сколько восстановления единства в своих рядах.

«Демократы внутри себя пытаются восстановить единство, не допустить крена влево, а республиканцы пытаются воссоздать свою партию как единое целое… Демократам нужно вырвать как минимум 17 республиканцев-сенаторов из лона Республиканской партии, чтобы они поддержали импичмент. Есть, действительно, те, которые сейчас выступают с демократами, однако это не означает, что Республиканская партия сдала позиции», — пояснил эксперт.

Он отметил, что технически они приступили к рассмотрению вопроса, но, по мнению специалиста, сам по себе прецедент импичмента президента, который уже не находится в должности, достаточно опасен для любой партии в будущем.

«Прецедент, который сейчас может быть создан, сам по себе он достаточно опасен для системы государственных институтов, такого раньше никогда не было, и никто не знает, к чему приведёт. Даже сам феномен рассмотрения импичмента. Я думаю, что он завершится оправданием Дональда Трампа», — заключил Ярыгин.

Ранее сообщалось, что сенат конгресса США назвал конституционным процесс импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа.