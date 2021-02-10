Американист оценил возможность объявления импичмента Трампу
- Reuters
Он подчеркнул, что признание конституционным процесса импичмента сейчас является техническим.
«Мы видим, что американская политическая система стала абсолютно непредсказуемой, однако думаю, что на реализацию импичмента с конечным итогом обвинения президента, который не у власти, шансов, скорее всего, нет», — рассказал Ярыгин.
По словам американиста, обе партии на самом деле решают вопрос не столько Трампа, сколько восстановления единства в своих рядах.
«Демократы внутри себя пытаются восстановить единство, не допустить крена влево, а республиканцы пытаются воссоздать свою партию как единое целое… Демократам нужно вырвать как минимум 17 республиканцев-сенаторов из лона Республиканской партии, чтобы они поддержали импичмент. Есть, действительно, те, которые сейчас выступают с демократами, однако это не означает, что Республиканская партия сдала позиции», — пояснил эксперт.
Он отметил, что технически они приступили к рассмотрению вопроса, но, по мнению специалиста, сам по себе прецедент импичмента президента, который уже не находится в должности, достаточно опасен для любой партии в будущем.
«Прецедент, который сейчас может быть создан, сам по себе он достаточно опасен для системы государственных институтов, такого раньше никогда не было, и никто не знает, к чему приведёт. Даже сам феномен рассмотрения импичмента. Я думаю, что он завершится оправданием Дональда Трампа», — заключил Ярыгин.
Ранее сообщалось, что сенат конгресса США назвал конституционным процесс импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа.