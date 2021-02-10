Сенат США назвал конституционным процесс импичмента Трампу

Сенат конгресса США назвал конституционным процесс импичмента над бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Ранее демократы и республиканцы в сенате США согласовали формат процесса. Так как он признан конституционным, процедура может завершиться уже на следующей неделе.

Reuters