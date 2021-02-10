Сенат США назвал конституционным процесс импичмента Трампу
Сенат конгресса США назвал конституционным процесс импичмента над бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Ранее демократы и республиканцы в сенате США согласовали формат процесса. Так как он признан конституционным, процедура может завершиться уже на следующей неделе.
- Reuters
Об этом сообщает CNN.
За это решение проголосовали 56 сенаторов, против — 44.
Для победы было достаточно простого большинства.
Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.
Подробнее о процессе импичмента в США — в материале RT.
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