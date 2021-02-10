Глава Johnson & Johnson не исключил ежегодной вакцинации от COVID-19

Глава компании Johnson & Johnson Алекс Горски не исключил, что в течение ближайших лет людям придётся вакцинироваться от коронавируса ежегодно из-за его мутаций.

«Я думаю, что большинство людей склоняются к мысли, что, вероятно, в течение нескольких лет мы будем получать вакцины от COVID-19 так же, как мы получаем вакцины от гриппа. Я не думаю, что мы знаем сегодня, что будет в составе этих вакцин. Но я думаю, мы все можем представить будущее, где мы живём с этим», — заявил он в интервью CNBC.

Он отметил, что вирус меняется очень быстро и это, вероятно, скажется на эффективности вакцин.

Ранее Johnson & Johnson направила запрос в управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения своей вакцины от коронавируса в чрезвычайных обстоятельствах.