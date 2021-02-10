В Чили вакцинировали против COVID-19 свыше миллиона человек
- Reuters
«Сегодня мы достигли уровня в 1 025 580 человек, вакцинированных против COVID-19 в стране. Мы благодарим сотрудников здравоохранения, которые с энтузиазмом и оптимизмом делают эту великую задачу выполнимой», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава страны.
В Чили были поставлены вакцины американской компании Pfizer и китайской Sinovac. Массовая вакцинация началась 3 февраля.
В декабре сообщалось, что в Чили выявили случай инфицирования новым штаммом COVID-19.