Бразилия освободила от регистрации вакцины, поставленные через COVAX

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Бразильский санитарный регулятор Anvisa освободил от необходимости получения регистрации и разрешения на экстренное использование вакцин от коронавируса.
Бразилия освободила от регистрации вакцины, поставленные через COVAX
  • Reuters

«Коллегия Anvisa одобрила во вторник резолюцию, которая отменяет регистрацию и временное разрешение на экстренное использование вакцин, приобретённых Министерством здравоохранения в рамках инструмента глобального доступа к вакцинам от COVID-19 Covax Facility», — приводит РИА Новости сообщение регулятора.

Нормативный акт упрощает порядок ввоза и контроля этих препаратов.

Ранее сообщалось, что на Украине разрешили экстренное применение двух вакцин от COVID-19.

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