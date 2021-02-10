Бразилия освободила от регистрации вакцины, поставленные через COVAX

Бразильский санитарный регулятор Anvisa освободил от необходимости получения регистрации и разрешения на экстренное использование вакцин от коронавируса.

Reuters

«Коллегия Anvisa одобрила во вторник резолюцию, которая отменяет регистрацию и временное разрешение на экстренное использование вакцин, приобретённых Министерством здравоохранения в рамках инструмента глобального доступа к вакцинам от COVID-19 Covax Facility», — приводит РИА Новости сообщение регулятора. Нормативный акт упрощает порядок ввоза и контроля этих препаратов. Ранее сообщалось, что на Украине разрешили экстренное применение двух вакцин от COVID-19.