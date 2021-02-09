Минздрав Греции заявил о наступлении третьей волны COVID-19 в стране

Грецию накрывает третья волна пандемии коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения страны Василис Кикилиас в эфире телеканала Open TV.

«Анализ ситуации, который я получаю от экспертов... показывает, что третья волна наступает и в нашей стране», — цитирует главу Минздрава Интерфакс.

По его словам, в Афинах и пригородах более 70% палат интенсивной терапии заняты пациентами с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса в Греции сделали почти 75% врачей и 50% медперсонала.

С начала пандемии в стране выявили около 165 тыс. случаев заболевания, почти 6 тыс. человек скончались.