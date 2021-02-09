Захарова оценила интерес зарубежных стран к российской вакцине от COVID-19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в мире выстроилась очередь желающих взаимодействовать с Москвой по поводу вакцин от коронавируса.

«Вы видите, что эффективность российской вакцины — это уже факт свершившийся, о нём уже все говорят. Очередь выстроилась, ведь я не для красного словца это говорю, очередь выстроилась из стран во всём мире, всех континентов, к нам с просьбой о взаимодействии по вопросу вакцины», — приводит РИА Новости её слова в эфире «Первого канала».

По мнению Захаровой, за рубежом «не могут пережить», что Россия не стала прятать вакцину от COVID-19, а предложила широкое международное сотрудничество по этому вопросу.

29 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы.