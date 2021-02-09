Китай за сутки выявил 14 случаев коронавируса

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Китай за минувшие сутки выявил 14 случаев коронавируса и 15 бессимптомных носителей, из больниц выписали 75 пациентов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все 14 новых подтверждённых случаев — ввозные, выявлены в Шанхае, провинциях Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун и Сычуань.

Всего за время эпидемии в Китае выявлено 89 720 случаев коронавирусной инфекции, 84 027 человек выздоровели, 1057 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4636 умерли.

Ранее сообщалось, что в Китае за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса.

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