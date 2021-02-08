В Китае за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

Китайские врачи зафиксировали за минувшие сутки 14 новых случаев инфицирования коронавирусом и выявили 16 бессимптомных носителей.

Как сообщает ТАСС, все новые случаи заражения являются ввозными, семь из них выявлено в Шанхае, семь — в провинции Гуандун.

С начала пандемии китайские медики выявили среди прибывших из-за рубежа 4 804 заболевших, из которых 4 527 уже выздоровели и были выписаны.

На лечении находятся 277 человек, из них шесть в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в страну из-за границы, не умер.

Ранее сообщалось, что Китай одобрил широкое применение вакцины от COVID-19 компании Sinovac.