Российские военные провели учения с сирийскими танкистами
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Как сообщает ТАСС, учения с сирийскими танкистами включают в себя в первую очередь обучение выполнению различных маневров, предполагающее их многократное повторение. Один из самых сложных маневров — противоартиллерийский зигзаг, позволяющий избежать огня пушек противника за счет движения машины.
Учения также включают занятия по огневой подготовке.
Ранее сообщалось, что террористы совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.