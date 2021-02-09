Российские военные провели учения с сирийскими танкистами

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Российские военнослужащие провели с танковыми подразделениями сирийской армии серию учений, включающих занятия по выполнению различных манёвров и стрельбы.
Российские военные провели учения с сирийскими танкистами
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Как сообщает ТАСС, учения с сирийскими танкистами включают в себя в первую очередь обучение выполнению различных маневров, предполагающее их многократное повторение. Один из самых сложных маневров — противоартиллерийский зигзаг, позволяющий избежать огня пушек противника за счет движения машины. 

Учения также включают занятия по огневой подготовке.

Ранее сообщалось, что террористы совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

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