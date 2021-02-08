Террористы совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 17 обстрелов), из них в провинции Идлиб — десять обстрелов, в провинции Латакия — 13 обстрелов, в провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Хама — два обстрела», — цитирует РИА Новости Сытника.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что война в САР не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.