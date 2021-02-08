Президенты Франции и Финляндии обсудили отношения с Россией

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Президенты Финляндии и Франции Саули Ниинистё и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора заявили об ухудшении отношений Евросоюза с Россией, при этом подчеркнув важность диалога.
Президенты Франции и Финляндии обсудили отношения с Россией
  • Reuters

Об этом информирует канцелярия финского президента.

«Президенты разделили озабоченность действиями России, которые привели к быстрому ухудшению отношений между Европейским союзом и Россией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они также «обсудили баланс отношений сверхдержав и подчеркнули важность диалога».

Кроме того, лидеры Финляндии и Франции обсудили ситуацию с пандемией и производство вакцин от коронавируса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля российская сторона подтвердила свою нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом «на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учёта интересов друг друга».

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