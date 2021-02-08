Президенты Франции и Финляндии обсудили отношения с Россией
- Reuters
Об этом информирует канцелярия финского президента.
«Президенты разделили озабоченность действиями России, которые привели к быстрому ухудшению отношений между Европейским союзом и Россией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что они также «обсудили баланс отношений сверхдержав и подчеркнули важность диалога».
Кроме того, лидеры Финляндии и Франции обсудили ситуацию с пандемией и производство вакцин от коронавируса.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля российская сторона подтвердила свою нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом «на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учёта интересов друг друга».