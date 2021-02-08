Лавров провёл разговор с главой МИД Эфиопии

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом.
Лавров провёл разговор с главой МИД Эфиопии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями «по комплексу вопросов российско-эфиопского сотрудничества в различных областях, подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее расширение торгово-экономического взаимодействия, наращивание культурных и гуманитарных связей».

«Демеке Меконнен информировал С.В. Лаврова о мерах эфиопского правительства по восстановлению конституционного порядка в регионе Тыграй. Подтверждена неизменная приверженность Российской Федерации принципам уважения государственного суверенитета и соблюдения территориальной целостности ФДРЭ. Выражена надежда, что усилия руководства Эфиопии по деэскалации внутреннего конфликта обеспечат поэтапную стабилизацию обстановки в стране. С.В. Лавров также высказался за нормализацию отношений между Эфиопией и её соседями в интересах установления мира и процветания в регионе Африканского Рога», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что министры «подтвердили важное значение совместной работы по претворению в жизнь решений состоявшегося в октябре 2019 года в Сочи саммита Россия — Африка, включая продолжение политических консультаций министров иностранных дел России и «тройки» Африканского союза, а также развитие взаимовыгодных деловых контактов по линии созданной в России Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки».

Также Лавров провёл разговор с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и главой переходного правительства страны Абдельхамидом Дбейбой.

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