Лавров провёл разговор с председателем Президентского совета Ливии

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл разговор с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и главой переходного правительства страны Абдельхамидом Дбейбой.
Лавров провёл разговор с председателем Президентского совета Ливии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Лавров поздравил Менфи и Дбейбу с избранием на руководящие должности.

Министр отметил, что в Москве одними из первых приветствовали результаты выборов членов высших органов власти Ливии, подчеркнул, что перед ними стоят непростые задачи и пожелал успеха в их решении.

Как сообщает МИД, Менфи и Дбейба «подчеркнули высокую оценку позиции России на всём протяжении кризиса в их стране, отметили конструктивную и инициативную роль Москвы в продвижении процесса урегулирования на принципах вовлечения представителей всех исторических регионов и политических сил Ливии».

«Лавров подтвердил готовность России к конструктивному взаимодействию с переходной администрацией Ливии в целях скорейшего преодоления затянувшегося кризиса в этой стране, а также акцентировал настрой на укрепление сотрудничества в интересах дальнейшего развития традиционно дружеских российско-ливийских отношений», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров на встрече в Москве с зампредседателя правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтыгом допустил, что российские компании могут возобновить работу в этой стране после стабилизации обстановки.

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