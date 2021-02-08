Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Израиля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с израильским коллегой Габи Ашкенази.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на состояние дел в ближневосточном урегулировании», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Российская сторона подчеркнула готовность продолжать содействие перезапуску мирного процесса через диалог израильтян и палестинцев.

Также стороны рассмотрели ситуацию в Сирии, подчеркнув необходимость ликвидации террористической угрозы в данной стране.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин провели телефонные переговоры.