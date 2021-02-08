В Израиле сообщили о переговорах Нетаньяху и Путина

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин провели телефонные переговоры.
В Израиле сообщили о переговорах Нетаньяху и Путина
  • Reuters

Об этом информирует канцелярия израильского премьера.

«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным», — цитирует сообщение РИА Новости.

Стороны обсудили региональные вопросы и продолжение координации между Израилем и Россией в свете развития ситуации в сфере безопасности в регионе.

В конце декабря Путин и Нетаньяху обсудили по телефону наращивание сотрудничества, борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии.

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