В Израиле сообщили о переговорах Нетаньяху и Путина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин провели телефонные переговоры.

Об этом информирует канцелярия израильского премьера.

«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным», — цитирует сообщение РИА Новости.

Стороны обсудили региональные вопросы и продолжение координации между Израилем и Россией в свете развития ситуации в сфере безопасности в регионе.

В конце декабря Путин и Нетаньяху обсудили по телефону наращивание сотрудничества, борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии.