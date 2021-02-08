В Израиле сообщили о переговорах Нетаньяху и Путина
- Reuters
Об этом информирует канцелярия израильского премьера.
«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным», — цитирует сообщение РИА Новости.
Стороны обсудили региональные вопросы и продолжение координации между Израилем и Россией в свете развития ситуации в сфере безопасности в регионе.
В конце декабря Путин и Нетаньяху обсудили по телефону наращивание сотрудничества, борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии.