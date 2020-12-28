Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, обсудив наращивание сотрудничества, борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-израильских отношений в различных сферах. Подтверждён обоюдный настрой на наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — заявили в Кремле.

Стороны обсудили региональную проблематику с акцентом на некоторые аспекты развития ситуации в Сирии.

Также лидеры обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

«Владимир Путин также тепло поздравил Биньямина Нетаньяху и всех израильтян с прошедшим праздником Хануки», — отметили в Кремле.

Путин и Нетаньяху условились о дальнейших контактах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре поздравили друг друга с предстоящим Новым годом.