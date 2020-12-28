Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Российский президент Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре поздравили друг друга с предстоящим Новым годом, сообщили в Кремле.

«Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и подвели итоги развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в уходящем году», — говорится в сообщении.

Оба лидера согласились, что отношения двух стран достигли «наивысшего уровня в истории».

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин отметили единство подходов России и КНР к отстаиванию исторической правды и итогов Второй мировой войны.

Кроме того, они подтвердили общий настрой на углубление взаимодействия по всем направлениям, в том числе в сфере энергетики и промышленности, а также на международной арене в целях поддержания глобальной стабильности.

В октябре Путин поздравил Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования КНР, подчеркнув весомую роль Пекина в международных делах.