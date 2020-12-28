Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре поздравили друг друга с предстоящим Новым годом, сообщили в Кремле.
Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
  • Reuters

«Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и подвели итоги развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в уходящем году», — говорится в сообщении.

Оба лидера согласились, что отношения двух стран достигли «наивысшего уровня в истории».

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин отметили единство подходов России и КНР к отстаиванию исторической правды и итогов Второй мировой войны.

Кроме того, они подтвердили общий настрой на углубление взаимодействия по всем направлениям, в том числе в сфере энергетики и промышленности, а также на международной арене в целях поддержания глобальной стабильности.

В октябре Путин поздравил Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования КНР, подчеркнув весомую роль Пекина в международных делах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить