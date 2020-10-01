Путин поздравил Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 71-й годовщины образования Китайской Народной Республики, подчеркнув весомую роль Пекина в международных делах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет весомую конструктивную роль в международных делах», — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что Россия придаёт большое значение партнёрству и стратегическому взаимодействию с КНР, нацелена на дальнейшее наращивание двустороннего диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах.

Также Путин отметил, что Россия нацелена на координацию усилий в противодействии вызовам региональной и глобальной безопасности — в том числе пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Путин поздравил лидера КНР с 75-летием окончания Второй мировой войны.