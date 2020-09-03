Путин поздравил лидера КНР с 75-летием окончания Второй мировой войны

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Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и победы китайского народа в войне сопротивления Японии.
Путин поздравил лидера КНР с 75-летием окончания Второй мировой войны
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин написал, что «Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества, унёсшей десятки миллионов жизней».

Президент отметил, что «Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, ценой наибольших человеческих потерь сокрушили захватчиков».

Также Путин в поздравлении заявил, что в военные годы были закалены узы дружбы и взаимопомощи между двумя странами и народами, которые и в настоящее время способствуют динамичному развитию российско-китайских отношений.

Президент подчеркнул, что общий долг двух стран — сохранить правду о событиях тех лет.

Российский лидер выразил готовность вместе с Китаем и впредь прилагать активные усилия в целях недопущения войн и конфликтов в мире, обеспечения глобальной стабильности и безопасности.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму российскому президенту Владимиру Путину по случаю 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны.

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