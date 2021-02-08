Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются сделать тему Алексея Навального чуть ли не главной в диалоге с Москвой.

Комментарий Лаврова опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ситуации, когда западные страны пытаются сделать «тему А.А. Навального» чуть ли не главной в диалоге с нашей страной, хотел бы в порядке взаимности поделиться оценками находящихся в фокусе наших служебных интересов практических шагов, предпринимаемых действующими лицами этой истории в сфере политики и пропаганды», — заявил министр.

Лавров напомнил, что врачи больницы в Омске, куда был доставлен Навальный, и в клинике «Шарите» в Берлине, куда его перевезли потом, не выявили «никаких боевых отравляющих веществ». При этом эти вещества были якобы обнаружены только в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера.

Лавров рассказал, что Генпрокуратура России незамедлительно запросила у Федерального ведомства юстиции ФРГ всю информацию о результатах исследований, которые провёл бундесвер.

«Вопреки полному соответствию наших требований целому ряду конвенций о предоставлении правовой помощи, включая Конвенцию о запрещении химического оружия, нам никакой фактологической информации предоставлено не было», — заявил он.

Также Лавров рассказал, что в фильме о «дворце в Геленджике» Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене.

«Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ — скорее всего, с их спецслужбами», — отметил глава МИД.

Ранее Лавров заявил об истерике Запада из-за ситуации с Навальным.