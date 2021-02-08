Совет Думы обсудит инициативу о наказании за влекущие санкции действия

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Совет Госдумы обсудит инициативу об уголовной ответственности за действия, которые могут повлечь за собой введение санкций против России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Совет Думы обсудит инициативу о наказании за влекущие санкции действия
  • Reuters

«Мы будем сегодня на Совете Думы обсуждать, она (инициатива. — RT) касается ответственности за действия, которые направлены на наложение санкций как на наши предприятия, так и на физических лиц», — приводит его слова РИА Новости.

Володин напомнил, что в ходе обсуждения проекта об ответственности за исполнение санкций в России представители бизнес-сообщества «были единодушны, что надо наказывать за действия, связанные с наложением санкций на предприятия и физических лиц».

Он подчеркнул, что «наказание должно быть очень жёстким».

Ранее в Кремле заявили, что Фонд борьбы с коррупцией* своим призывом к США ввести антироссийские санкции «де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

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