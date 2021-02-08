Совет Думы обсудит инициативу о наказании за влекущие санкции действия
- Reuters
«Мы будем сегодня на Совете Думы обсуждать, она (инициатива. — RT) касается ответственности за действия, которые направлены на наложение санкций как на наши предприятия, так и на физических лиц», — приводит его слова РИА Новости.
Володин напомнил, что в ходе обсуждения проекта об ответственности за исполнение санкций в России представители бизнес-сообщества «были единодушны, что надо наказывать за действия, связанные с наложением санкций на предприятия и физических лиц».
Он подчеркнул, что «наказание должно быть очень жёстким».
Ранее в Кремле заявили, что Фонд борьбы с коррупцией* своим призывом к США ввести антироссийские санкции «де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента».
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.