Политолог прокомментировал слова Борреля по итогам визита в Москву

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил в беседе с RT, что непоследовательность высказываний верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля вызывает недоумение.

«Мне кажется, действительно, заявления Борреля не отличаются последовательностью. Это вызывает, мягко говоря, недоумение. Это тот случай, который в более широком плане охарактеризовал наш министр иностранных дел, что нет чувства надёжного партнёра. Конечно, его приезд в Москву был шансом для ЕС обсудить или проанализировать те трудности двусторонних отношений, которые у нас есть, мы ему предоставили такую возможность. По его заключению в Москве он остался доволен тем, что разговор носил открытый и неангажированный характер. Получается, либо сам Борель, либо ЕС заузили свою роль лишь до механизма давления на Россию», — подчеркнул Оленченко.

По словам эксперта, Боррель мог поменять своё мнение в связи с «подсказками» из Брюсселя.

«Это печально… Получается ретранслирование американской позиции. Международные отношения ждут позитива, диалога, потому что проблемных (тем. — RT) накопилось много. Жаль, что у руководства ЕС оказались столь непоследовательные лидеры», — заключил собеседник RT.

Ранее в МИД России заявили, что критические высказывания о стране верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по прилёте в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве.

Отмечается, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, что и было сделано.

Визит Борреля в Москву состоялся 4—6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым.