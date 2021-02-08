Токио направил Пекину протест из-за кораблей КНР у островов Сенкаку

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Правительство Японии выразило властям Китая протест из-за вхождения 6 и 7 февраля патрульных кораблей морской полиции КНР в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Токио считает своими территориальными водами.

«6 и 7 февраля мы по дипломатическим каналам направили решительный протест китайской стороне. Мы намерены и дальше прилагать все усилия для наблюдения за зоной у островов Сенкаку, а также спокойно и решительно взаимодействовать с КНР по этому вопросу», — приводит ТАСС слова генерального секретаря японского кабинета министров Кацунобу Като.

Ранее новый глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси подтвердил готовность США оборонять оспариваемые Китаем острова Сенкаку в Восточно-Китайском море.

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