Глава Пентагона подтвердил Японии готовность оборонять спорные острова
- Reuters
«Министр Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — говорится в сообщении Пентагона.
Кроме того, стороны обсудили перебазирование американских сил на территории Японии, безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, проблему пандемии коронавируса, а также вопрос КНДР.
Киси поздравил Остина с назначением на должность главы Пентагона.
22 января сенат конгресса США утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность главы Пентагона.
В феврале 2017 года экс-президент США Дональд Трамп и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили, что военный союз их стран распространяется на оспариваемые Китаем острова в Восточно-Китайском море.