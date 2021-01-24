Глава Пентагона подтвердил Японии готовность оборонять спорные острова

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Новый глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси подтвердил готовность США оборонять оспариваемые Китаем острова Сенкаку в Восточно-Китайском море.
Глава Пентагона подтвердил Японии готовность оборонять спорные острова
  • Reuters

«Министр Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — говорится в сообщении Пентагона.

Кроме того, стороны обсудили перебазирование американских сил на территории Японии, безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, проблему пандемии коронавируса, а также вопрос КНДР.

Киси поздравил Остина с назначением на должность главы Пентагона.

22 января сенат конгресса США утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность главы Пентагона.

В феврале 2017 года экс-президент США Дональд Трамп и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили, что военный союз их стран распространяется на оспариваемые Китаем острова в Восточно-Китайском море.

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