Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива

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Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива.

«Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста», — приводит агентство IRNA слова официального представителя МИД Исламской республики Саида Хатибзаде.

Хатибзаде пояснил, что это связано с публикацией на арабоязычной версии страницы МИД России в Twitter поста, в котором упоминался «Арабский залив», который в Иране называют «Персидским».

Ранее Верховный лидер Ирана назвал условие возвращения Тегерана к СВПД.

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