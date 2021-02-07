Террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»… из них в провинции Идлиб — 15 обстрелов, в провинции Латакия — четыре обстрела, в провинции Алеппо — пять обстрелов, в провинции Хама — четыре обстрела», —приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что война в САР не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.