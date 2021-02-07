В посольстве заявили об отсутствии россиян среди жертв ЧП в Индии
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посольство России в Индии.
«Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало», — заявили в дипмиссии.
Отмечается, что дипломаты поддерживают связь с местным Министерством внутренних дел.
Ранее в индийском штате Уттаракханд спасатели обнаружили тела десяти человек, погибших в результате схода ледника и возникшего после этого наводнения.