В посольстве заявили об отсутствии россиян среди жертв ЧП в Индии

Российские граждане не пострадали в результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посольство России в Индии.

«Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало», — заявили в дипмиссии.

Отмечается, что дипломаты поддерживают связь с местным Министерством внутренних дел.

Ранее в индийском штате Уттаракханд спасатели обнаружили тела десяти человек, погибших в результате схода ледника и возникшего после этого наводнения.