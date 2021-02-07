В Индии спасатели нашли тела 10 человек после схода ледника
- Reuters
Об этом информирует телеканал New 18 со ссылкой на представителя Индо-тибетской пограничной полиции.
По его словам, в районе происшествия был строящийся тоннель, в котором находились рабочие.
Он рассказал, что Индо-тибетская пограничная полиция пытается спасти рабочих.
«У нас есть информация, что из реки были извлечены 9—10 тел», — заявил он.
Ранее сообщалось, что на севере Индии от 100 до 150 человек пропали в результате наводнения, произошедшего после схода ледника.