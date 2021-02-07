В Индии спасатели нашли тела 10 человек после схода ледника

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В индийском штате Уттаракханд спасатели обнаружили тела десяти человек, погибших в результате схода ледника и возникшего после этого наводнения.
В Индии спасатели нашли тела 10 человек после схода ледника
  • Reuters

Об этом информирует телеканал New 18 со ссылкой на представителя Индо-тибетской пограничной полиции.

По его словам, в районе происшествия был строящийся тоннель, в котором находились рабочие.

Он рассказал, что Индо-тибетская пограничная полиция пытается спасти рабочих.

«У нас есть информация, что из реки были извлечены 9—10 тел», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на севере Индии от 100 до 150 человек пропали в результате наводнения, произошедшего после схода ледника.

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