Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о своей готовности сделать прививку от коронавируса вакциной из России или Китая, если они будут зарегистрированы в Евросоюзе.

«Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе», — цитирует издание Welt am Sonntag ответ Курца на вопрос, готов ли он сделать прививку «Спутником V» или китайским препаратом.

Он отметил, что в случае с вакцинами речь идёт только об их эффективности, а не о геополитике.

Ранее журналисты агентства Bloomberg заявили, что вакцина от коронавируса российского производства «Спутник V» стала крупнейшим научным прорывом России с советских времён.